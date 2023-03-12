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تراكم القمامة في شوارع باريس جرّاء إضراب عمال النظافة

من باريس
12 مارس 2023 21:46

تراكمت آلاف الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة الفرنسية، بعد أسبوع على بدء إضراب عمال جمع النفايات احتجاجاً على مشروع الإصلاح الحكومي لنظام التقاعد، وفق ما أعلن مجلس مدينة باريس الأحد.

وتوقف العمل في ثلاث محطات لحرق القمامة خارج العاصمة لتتجمّع أكياس القمامة على طول أرصفة بأكملها وتفيض الحاويات.

وأعلنت وكالة «سيتكوم» المسؤولة عن نفايات المنازل أنها غيّرت مسار شاحنات جمع النفايات إلى مواقع أخرى للتخزين والمعالجة في المنطقة فيما لم تلجأ بعد إلى الشرطة.

ويجمع عمال النظافة في المدينة على مدى الأسبوع الماضي القمامة من نصف أحياء باريس فقط. وأثّر الإضراب على بعض أبرز مناطق المدينة مثل الجادة الخامسة والسادسة.

ولم تتأثر المناطق التي تتولى شركات خاصة مسؤولية جمع النفايات فيها.

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