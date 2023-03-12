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تظاهرة جديدة بعد «كارثة القطار» في اليونان

من موقع الحادث
12 مارس 2023 21:41

تظاهر آلاف الأشخاص في اليونان، اليوم الأحد، على خلفية أسوأ حادث تصادم قطارين في البلاد، مما زاد الضغط على الحكومة.

بدعوة من عدة نقابات وأحزاب سياسية، تجمع نحو 12 ألف متظاهر في اثينا ونزل خمسة آلاف شخص إلى الشوارع في تيسالونيكي، ثاني مدن اليونان، بحسب الشرطة.

في العاصمة، تجمع المتظاهرون في ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان رافعين لافتات كتب عليها "لن ننسى ولن نسامح" و "سنكون أصوات كل القتلى".

وقالت ماركيلا (65 عاما) التي تعيش في أثينا ولم ترغب بالكشف عن اسم عائلتها، لوكالة فرانس برس "الغضب دفعني للقدوم إلى هنا".

لقي 57 شخصا على الأقل حتفهم في حادث اصطدام بين قطار شحن وقطار ركاب سارا على السكة نفسها في وسط البلاد في 28 فبراير.

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المصدر: وكالات
تصادم قطارين
حادث تصادم
اليونان
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