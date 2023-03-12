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العراق يكشف عن «فلول داعش» بالأرقام

أرشيفية
12 مارس 2023 20:37

أكّد مسؤول عسكري عراقي كبير، اليوم الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي يحتفظ بنحو 400 إلى 500 مقاتل في العراق.

وبحسب تقديرات نشرت في تقرير لمجلس الأمن الدولي في فبراير، لدى التنظيم "ما بين 5000 إلى 7000 عضو ومؤيد ينتشرون بين العراق" وسوريا، "نصفهم تقريباً من المقاتلين".

وبعد صعوده في العام 2014 في العراق وسوريا المجاورة، تعرّض التنظيم الإرهابي بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن، إلى هزيمة.

وفي حين أعلن العراق "الانتصار" على التنظيم المتشدد في 2017، لا يزال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية في البلاد ويشنون هجمات متفرقة.

وخلال مؤتمر صحافي الأحد إلى جانب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، قال الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب رئيس قيادة العمليات المشتركة، التي تنظم تعاون القوات الأمنية العراقية مع التحالف الدولي، إن "وفقا لكل الوكالات الاستخباراتية وحسب معلومات دقيقة، فإن مجمل عناصر التنظيم لا يتجاوز 400 إلى 500 مقاتل، في ثلاث إلى أربع محافظات".

وأضاف المسؤول أن "التنظيم فقد القدرة على كسب عناصر جديدة".

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المصدر: وكالات
العراق
مكافحة الإرهاب
الإرهاب
داعش
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