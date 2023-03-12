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الجيش الأوكراني يسعى إلى «كسب الوقت» في باخموت

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف قرب باخموت
12 مارس 2023 18:42

تواصل القوات الأوكرانية الأحد الدفاع عن مدينة باخموت بشرق أوكرانيا بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية.

وصرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن "الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم".

ونقل الجهاز الإعلامي للجيش الأوكراني عن سيسركي قوله "يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيدا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الهجوم المضاد هذا.

وأكّد الجيش الأوكراني الأحد أن "15 بلدة في منطقة باخموت تعرّضت لنيران روسية في اليوم السابق"، ما يشير إلى حدّة القتال حاليًا في المنطقة.

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