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19 قتيلاً في هجوم جديد على قرية بشرق الكونجو

أرشيفية
12 مارس 2023 17:51

قتل إرهابيون 19 شخصا على الأقل وأضرموا النيران في منشأة طبية في هجوم على قرية في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، حسبما ذكر مسؤولان في المنطقة وأحد السكان.

ووقع الهجوم قرابة الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش مساء أمس السبت) في قرية كيريندرا الواقعة بإقليم نورث كيفو على بعد كيلومترات قليلة من موقع هجوم آخر في قرية مجاورة أودى بحياة 35 شخصا على الأقل الأسبوع الماضي.

وقال سادام باتانجولي، وهو أحد سكان قرية مجاورة: إن المسلحين خطفوا عددا من الناس، وهم الآن في عداد المفقودين.

وأكد مسؤولان في المنطقة تفاصيل إحراق المباني وعدد القتلى.

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المصدر: وكالات
هجوم
الإرهاب
الكونجو الديموقراطية
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