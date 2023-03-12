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بنس: التاريخ سيحاسب ترامب على «اقتحام الكابيتول»

مايك بنس نائب الرئيس الأميركي السابق
12 مارس 2023 17:22

صرح نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، أن التاريخ "سيحاسب" الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، كما نقلت وسائل إعلام أميركية.

وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحافيون سنوياً للقاء كبار السياسيين إن "الرئيس ترامب كان مخطئاً".

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله "لا أملك الحق في قلب الانتخابات"، مشدداً على أن تصريحات ترامب "المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم".

وأضاف "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".

وكان آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وأعلن ترامب نيته الترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2024.

وقال بنس إنه قد ينافسه لكسب ترشيح الحزب الجمهوري.

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المصدر: وكالات
مبنى الكابيتول
دونالد ترمب
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مايك بنس
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