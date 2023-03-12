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بريطانيا تعتزم حظر «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

من العاصمة لندن
12 مارس 2023 16:52

تعتزم المملكة المتحدة حظر تطبيق «تيك توك» من الأجهزة الحكومية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن، وذلك وفقا لشخص على دراية بخطط الحكومة البريطانية.

وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن الحكومات الغربية أصبحت أكثر قلقا بشأن الخطورة الأمنية المحتملة لتطبيق «تيك توك»، في ظل المخاوف بشأن الشركة الأم بايت دانس ليمتد.

وكان الكونجرس الأميركي قد حظر التطبيق من الأجهزة الحكومية العام الماضي، كما أمرت المفوضية الأوروبية موظيفها بإلغائه من أجهزتهم بحلول 15 مارس الجاري.  

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المصدر: وكالات
بريطانيا
تيك توك
المملكة المتحدة
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