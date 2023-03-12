الإثنين 13 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وزير تركي يتوقع تمديد اتفاق «تصدير الحبوب»

سفينة شحن محملة بالحبوب (أرشيفية)
12 مارس 2023 16:02

 قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد إنه يعتقد أن الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تمديده عندما يحين موعد انتهاء العمل به في 18 مارس.

وتهدف مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب، التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في يوليو الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد أن حاصرها الهجوم الروسي.

وجرى تمديد العمل بالاتفاق في نوفمبر لمدة 120 يوما ومن المقرر تمديده مجددا في 18 مارس ما لم يعترض أي طرف. لكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا تم رفع القيود التي تؤثر على صادراتها.

وسبق أن قالت تركيا إنها تعمل جاهدة لتمديد الاتفاق.

وقال أكار في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية "في محادثات منفصلة مع الجانبين الروسي والأوكراني، رأينا أن الجانبين لديهما موقف إيجابي من الأمر. أعتقد أنها ستنتهي بشكل إيجابي".

وأضاف "من رأينا أنه سيجري تمديد الفترة في 18 مارس".

 

أخبار ذات صلة
217 طائرة مساعدات إماراتية إلى سوريا وتركيا
كييف تنتقد مظاهرة في برلين تطالب بإجراء مفاوضات سلام
المصدر: وكالات
روسيا
الحبوب
تركيا
أوكرانيا
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
الرياضي
سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
اليوم 03:09
أرتيتا: الثلاثية غير!
الرياضي
أرتيتا: الثلاثية غير!
اليوم 03:07
ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»
الرياضي
ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»
اليوم 03:05
«الفار» يُنقذ برشلونة من التعثّر في بلباو
الرياضي
«الفار» يُنقذ برشلونة من التعثّر في بلباو
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©