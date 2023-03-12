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الأسد يصدر مرسوماً بشأن المتضررين من الزلزال

أرشيفية
12 مارس 2023 15:59

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد ، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا ) اليوم ، تشمل الاعفاءات الضرائب والرسوم المالية وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية ورسوم الترخيص على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم وأبنيتهم وذلك لغاية 31 ديسمبر عام 2024.

وأعطى المرسوم المتضررين فرصة الاقتراض من المصارف العامة لمبلغ يصل إلى مئتي مليون ليرة تسدد على مدى 10 سنوات وتتحمل الخزينة العامة للدولة فوائد القرض، ولا يكون التسديد فورياً بل يبدأ استحقاق التسديد بعد ثلاث سنوات من تاريخ منح القرض، وتتحمل خزينة الدولة الفوائد والعمولات المترتبة على منح تلك القروض.

ووضع  المرسوم تعريفاً للمتضررين حصراً بأنهم مالكو أو شاغلو العقارات التي تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع الذي يحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال، محددا المناطق المنكوبة بأنها محافظات حلب واللاذقية وحماه وإدلب.

وبحسب تقديرات غير رسمية، تجاوزت خسائر الأفراد والمؤسسات الحكومية السورية ملياري دولار ويقدر عدد الأسر المتضررة من الزلزال أكثر من 90 الف اسرة.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فان خسائر سوريا تجاوزت خمسة مليارات دولار.

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المصدر: وكالات
الزلزال المدمر
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بشار الأسد
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