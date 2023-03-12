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وزير الخزانة البريطاني: يجب إصلاح المالية العامة قبل خفض الضرائب

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12 مارس 2023 15:39

قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت اليوم الأحد إنه يرغب في خفض الضرائب على المدى الطويل، لكنه أشار مجددا إلى أنه لن يتخذ أي خطوات كبيرة في هذا الشأن في بيان الموازنة الذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال لشبكة سكاي نيوز إن "أي حكومة من حزب المحافظين ستخفض الضرائب كلما أمكننا ذلك، لكن أموالنا لن تنفد. سنكون مسؤولين عن المالية العامة".

ومن المقرر أن يعلن هنت عن خطة للضرائب والإنفاق في البرلمان يوم الأربعاء.

وقال هنت لشبكة سكاي إنه يرغب في إزالة العوائق التي تحول دون عودة أشخاص في بريطانيا إلى العمل بدلا من ملء الوظائف الشاغرة من خلال الهجرة الوافدة.

وأضاف أنه يهدف أيضا لتشجيع الاستثمار من جانب الشركات لزيادة الإنتاجية، حتى مع استمرار تركيزه على معالجة النقص في المالية العامة.

وقال هنت "ما ستعلمونه أيضا يوم الأربعاء أن لدينا خطة لمعالجة أكبر المشاكل التي نواجهها كدولة سواء نقص الاستثمار أو ما إذا كانت الشركات غير قادرة على التوظيف".

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المصدر: وكالات
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وزارة الخزانة البريطانية
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