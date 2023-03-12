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تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
12 مارس 2023 14:52

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن معرفة منشأ كوفيد-19 هو واجب أخلاقي ويجب التقصي عن كل الفرضيات.

وتعد تلك أقوى تصريحات يدلي بها جيبريسوس فيما يتعلق باستمرار التزام المنظمة بالتوصل لكيفية ظهور الفيروس.

وقال جيبريسوس في تغريدة على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت "فهم منشأ كوفيد-19 والتقصي عن كل الفرضيات يظل ضرورة علمية لمساعدتنا على منع حدوث أي تفش في المستقبل وواجبا أخلاقيا من أجل الملايين الذين ماتوا وأولئك الذين يعيشون بيننا ويعانون من آثار جانبية طويلة الأمد بعد الإصابة به".

جاءت تصريحاته بمناسبة مرور ثلاث سنوات على اطلاق منظمة الصحة العالمية وصف "الجائحة" لأول مرة على تفشي المرض عالميا.

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المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
كورونا
فيروس كورونا
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