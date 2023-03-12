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عاصفة قوية تضرب 3 ولايات شرق النمسا

أرشيفية
12 مارس 2023 14:04

اجتاحت النمسا عاصفة قوية مصحوبة بهطول أمطار وهبوب رياح قوية بلغت سرعتها 151 كيلومتراً في الساعة في بعض الأماكن، أحدثت خسائر مادية كبيرة بأجزاء واسعة من شرق النمسا شملت ولايات النمسا السفلى، والنمسا العليا، وفيينا.

وتسببت العاصفة القوية في سقوط الأشجار على المنازل وغلق الطرق، وانتزاع أسقف المنازل المعدنية ونوافذ المساكن وسقوط سقالات البناء واللوحات الإعلانية، وفي ولاية "النمسا العليا"، وانهار سقف مسرح العاصمة في مدينة "لينز".

 وأفادت إدارات الطوارئ في الولايات الثلاث، بأن فرق الإطفاء والدفاع المدني عملت طوال فترة الليل وقامت بأكثر من 210 عمليات انقاذ مختلفة. 

وفي منطقة "كيرخدورف" بولاية النمسا العليا، أخلت قوات الطوارئ ركاب أحد القطارات، بعدما قطعت الرياح خط الكهرباء العلوي، وفي العاصمة فيينا تم إغلاق حدائق قصر "شونبرون" وحديقة الحيوان بشكل مؤقت، لحماية الزوار من الإصابات بسبب كثافة الأشجار والتخوف من سقوط الأشجار والفروع المكسورة.

 

 

 

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