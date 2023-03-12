أوكرانيا وروسيا تعلنان عن خسائر كبيرة في باخموت

أفادت أنباء صادرة عن أوكرانيا وروسيا، بمقتل المئات من قوات الجانب الآخر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في باخموت، في حين تتصدى كييف لهجمات متواصلة، وبات نهر صغير يمر وسط المدينة يمثل خط المواجهة الجديد.
قال سيرهي شيريفاتي المتحدث باسم القوات الأوكرانية في شرق البلاد إن 221 من القوات الموالية لموسكو قتلوا وأصيب أكثر من 300 في باخموت.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين قتلوا في الجزء الذي يمثل خط المواجهة الأوسع نطاقا في دونيتسك.
ولم تحدد موسكو حجم الخسائر في باخموت. ويعترف كل جانب بتعرضه لمعاناة وخسائر كبيرة في باخموت.