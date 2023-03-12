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قتيلان وتصدّع سد جراء عاصفة بكاليفورنيا

فيضانات في باجارو ، كاليفورنيا
12 مارس 2023 08:46

ضربت عاصفة قوية أخرى ولاية كاليفورنيا ليل السبت، ما أجبر الآلاف على مغادرة منازلهم وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل إضافة إلى تصدّع سد في مقاطعة مونتيري الساحلية.
وقال المسؤول في مقاطعة مونتيري لويس أليو، عبر تويتر "كنا نأمل في تجنب هذا الموقف لكن السيناريو الأسوأ وقع مع فيضان نهر باجارو وتصدع السد في منتصف الليل تقريبا".
وأكد سكان أن مسؤولي الإطفاء المحليين طلبوا منهم في منتصف الليل إخلاء منازلهم.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن المنطقة تبقى تحت تحذير الفيضانات بعد ظهر السبت.
وأظهرت صور نشرت على تويتر حراسا ينقذون سكانا محاصرين في سياراتهم بسبب ارتفاع المياه.

وتضرر طريق واحد على الأقل في مقاطعة سانتا كروز الواقعة شمال مونتيري.
وصدرت أوامر إخلاء لسكان عدة بلدات معظمها في الشمال.

تضرب سلسلة عواصف شديدة غير معتادة ولاية كاليفورنيا منذ أسابيع.
في باجارو، استخدمت إدارة الإطفاء والحرس الوطني السبت طائرات مسيّرة لمسح المناطق التي غمرتها الفيضانات والبحث عن أشخاص تقطعت بهم السبل في منازلهم.

من جهته، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة على إعلان الطوارئ في كاليفورنيا، ما يمهد لتسريع المساعدة الفدرالية للولاية.
وقال الحاكم غافين نيوسوم إن كاليفورنيا "تستعمل كل أداة متاحة لحماية السكان من العواصف الشديدة والمميتة التي تضرب ولايتنا".
أدت العواصف في يناير إلى مقتل 20 شخصا.

          

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