"الشيوخ الفرنسي" يمرر مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد
مجلس الشيوخ الفرنسي(أرشيفية)
12 مارس 2023 08:21
مرر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون للحكومة مثير للجدل بشأن إصلاح المعاشات التقاعدية في قراءة أولى في وقت متأخر من مساء السبت، وذلك في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات حاشدة ضد الخطط مرة أخرى في مدن كبرى مثل باريس ونيس وتولوز.
وصوت 195 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الإصلاح الذي اقترحته حكومة يمين الوسط برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تخطط لرفع سن التقاعد تدريجيا في فرنسا من 62 إلى 64.
وصوت 112 عضوا آخر ضد الإصلاح، وامتنع 37 عن التصويت. وقدرت وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين الذين احتجوا يوم السبت ضد خطط الاصلاح بلغ 368 ألف شخص على مستوى البلاد. وقدرت نقابة الكنفدرالية العامة للعمل العدد بأكثر من مليون. ودعت النقابات إلى مزيد من المظاهرات والإضرابات يوم الأربعاء المقبل.
وأدت إضرابات يوم السبت إلى إلغاء وتعطيل الرحلات الجوية وحركة القطارات.