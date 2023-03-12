الإثنين 13 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

عودة الكبسولة "كرو دراجون" من مهمة في الفضاء

ثناء هبوط الكبسولة مع رواد فضاء ناسا
12 مارس 2023 08:13

هبطت كبسولة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس بسلام، السبت، قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها أربعة رواد فضاء بعد مهمة علمية استغرقت خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

أخبار ذات صلة
«كرو دراجون» تعود من الفضاء
من هو صاحب الرقم القياسي الياباني لأطول فترة بقاء في الفضاء ؟
المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
رواد الفضاء
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
الرياضي
سلطات نابولي تحاصر جماهير فرانكفورت
اليوم 03:09
أرتيتا: الثلاثية غير!
الرياضي
أرتيتا: الثلاثية غير!
اليوم 03:07
ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»
الرياضي
ساسولو يزيح روما في «ليلة المهرجان»
اليوم 03:05
«الفار» يُنقذ برشلونة من التعثّر في بلباو
الرياضي
«الفار» يُنقذ برشلونة من التعثّر في بلباو
اليوم 02:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©