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عودة الكبسولة "كرو دراجون" من مهمة في الفضاء
ثناء هبوط الكبسولة مع رواد فضاء ناسا
12 مارس 2023 08:13
هبطت كبسولة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس بسلام، السبت، قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها أربعة رواد فضاء بعد مهمة علمية استغرقت خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.
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