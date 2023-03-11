الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتيل وخسائر مادية في موزامبيق جراء إعصار "فريدي"

صورة إعصار "فريدي" بالأقمار الصناعية
12 مارس 2023 00:42

قالت وسائل إعلام محلية إن رياحا عاتية صاحبت الإعصار "فريدي" اجتاحت موزامبيق، السبت، مما أدلى لمقتل شخص واحد وتدمير أسطح منازل وإغلاق بلدة ساحلية.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من مقتل ما لا يقل عن 27 شخصا عندما وصل هذا الإعصار إلى اليابسة الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات الأقمار الصناعية أن "فريدي"، وهي واحدة من أقوى العواصف التي سجلت على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي، استقرت بعيدا عن الشاطئ، لكنها ما زالت تجتاح الساحل بالأمطار ومن المحتمل أن تكون على بعد ساعات من القدوم إلى اليابسة للمرة الثانية منذ تسميتها بهذا الاسم في السادس من فبراير الماضي.

وتوقع معهد الأرصاد الجوية في موزامبيق أن تصل العاصفة إلى اليابسة حوالي منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وقالت فانيا ماسينجو، وهي من سكان بلدة "كويليماني" الساحلية، في اتصال هاتفي من منزلها في البلدة الواقعة بإقليم "زامبيزيا" في وسط البلاد "صارت البلدة منطقة محظورة، لا توجد متاجر أو شركات مفتوحة. كل شيء مغلق ونحن محبوسون".

وأضافت "أستطيع أن أرى بعض المنازل ذات الأسطح والنوافذ المحطمة بينما تغمر المياه الشوارع. إنه أمر مخيف حقا".

وبعد دورانها لمدة 34 يوما على التوالي، من المرجح أن تكون "فريدي" أطول الأعاصير المدارية استمرارا. وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فإن الرقم القياسي السابق سجله إعصار استمر 31 يوما في عام 1994.

وقالت محطة (تي.في.إم) التلفزيونية الحكومية إن شخصا توفي عندما انهار منزله وإن السلطات قطعت الكهرباء تماما في إجراء احترازي. وأضافت أنه تم تعليق جميع الرحلات الجوية.

أخبار ذات صلة
قتيلان وتصدّع سد جراء عاصفة بكاليفورنيا
موزامبيق.. سيول ورياح قوية جراء الإعصار «فريدي»
المصدر: رويترز
موزمبيق
إعصار
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الأريام» بطل «مروح للشراعية» في «الظفرة البحري»
الرياضي
«الأريام» بطل «مروح للشراعية» في «الظفرة البحري»
اليوم 15:23
«هدايا» التحكيم لـ«الريال» لا تُنسى!
الرياضي
«هدايا» التحكيم لـ«الريال» لا تُنسى!
اليوم 15:23
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
الرياضي
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
اليوم 15:19
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©