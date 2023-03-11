الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تدعو للسلام في سوريا

الأمم المتحدة تدعو للسلام في سوريا
12 مارس 2023 00:55

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شبكة «الأمم المتحدة للاستجابة» لـ«الاتحاد»: مستودع الإمارات الأول عالمياً بكمية  وسرعة إرسال مساعدات الزلزال
الإمارات: «الإسلاموفوبيا» تؤثر سلباً على حياة المسلمين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الاستفادة من الزخم الحاصل في ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال للتحرك من أجل السلام.
جاء ذلك في بيان مساء أمس الأول، بمناسبة الذكرى الـ 12 للأزمة في سوريا.
ولفت جوتيريش إلى أن «الشعب السوري واجه مأساة جديدة بسبب كارثة الزلزال في 6 فبراير الماضي، وأن الحاجة للمساعدات الإنسانية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع». وأكد أن استمرار المساعدات الإنسانية دون معوقات أمر ملح وذو أهمية كبيرة. وأفاد: «يجب نقل الزخم الحاصل مع المساعدات الإنسانية المقدمة إثر الزلازل، إلى الساحة السياسية».
وأعرب عن اعتقاده بأن الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها مع الأطراف السورية والشركاء الدوليين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يمكن أن تمهد الطريق للسلام المستدام.
وأكد أن «الوقت قد حان للتحرك معاً لضمان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين».

 

الأمم المتحدة
سوريا
أنطونيو جوتيريش
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
«الأريام» بطل «مروح للشراعية» في «الظفرة البحري»
الرياضي
«الأريام» بطل «مروح للشراعية» في «الظفرة البحري»
اليوم 15:23
«هدايا» التحكيم لـ«الريال» لا تُنسى!
الرياضي
«هدايا» التحكيم لـ«الريال» لا تُنسى!
اليوم 15:23
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
الرياضي
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
اليوم 15:19
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©