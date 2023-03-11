الأمم المتحدة تدعو للسلام في سوريا

نيويورك (الاتحاد)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى الاستفادة من الزخم الحاصل في ملف المساعدات الإنسانية إلى سوريا بعد الزلزال للتحرك من أجل السلام.

جاء ذلك في بيان مساء أمس الأول، بمناسبة الذكرى الـ 12 للأزمة في سوريا.

ولفت جوتيريش إلى أن «الشعب السوري واجه مأساة جديدة بسبب كارثة الزلزال في 6 فبراير الماضي، وأن الحاجة للمساعدات الإنسانية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع». وأكد أن استمرار المساعدات الإنسانية دون معوقات أمر ملح وذو أهمية كبيرة. وأفاد: «يجب نقل الزخم الحاصل مع المساعدات الإنسانية المقدمة إثر الزلازل، إلى الساحة السياسية».

وأعرب عن اعتقاده بأن الخطوات الملموسة التي يتعين اتخاذها مع الأطراف السورية والشركاء الدوليين وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يمكن أن تمهد الطريق للسلام المستدام.

وأكد أن «الوقت قد حان للتحرك معاً لضمان وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، وتلبية المطالب المشروعة للشعب السوري وضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين».