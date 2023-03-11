الجيش اليمني: مستعدون للتصدي لأي «حماقات حوثية»

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش اليمني، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، أن الجيش اليمني في أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع «حماقات جديدة» لميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضح رئيس الأركان في لقاء تلفزيوني، أن «الحرب مستمرة ولم تتوقف لأن الميليشيات الحوثية لا تريدها أن تتوقف، حتى خلال الهدنة لم تتوقف الميليشيات عن مهاجمة قوات الجيش».

ولفت الفريق بن عزيز إلى أن «الحوثي» لم يستطع البقاء إلا في ظل الحروب المستمرة؛ لأن عقيدتهم قائمة على العنف الدائم.

وأشار إلى أن الميليشيات الإرهابية، انكسرت في جبهات مأرب، بعد أن قدمت كل ما لديها في المعركة، مؤكداً أن الميليشيات ليس لديها أي جديد تقدمه في الميدان. وقال رئيس الأركان «إننا مع خيار السلام العادل، ونقف خلف قياداتنا السياسية»، مؤكداً أن «مشروع الحكومة هو مشروع الأمن والاستقرار والتنمية، وسيكون مصير هذا المشروع النصر».كما أكد أن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، لن تنصاع للسلام ما لم تنكسر عسكرياً».