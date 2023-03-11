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توثيق 1500 انتهاك حوثي ضد الصحفيين

توثيق 1500 انتهاك حوثي ضد الصحفيين
12 مارس 2023 00:55

عدن (الاتحاد)

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كشفت ندوة حقوقية عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 1500 انتهاك بحق الصحفيين اليمنيين خلال الأعوام الـ 8 الماضية. وطالبت الندوة التي عقدت في النادي الصحفي السويسري بمدينة جنيف ونشرت تفاصيلها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات الحوثية، لإطلاق سراح الصحفيين المحكوم عليهم بالإعدام فوراً دون قيد أو شرط، والتوقف عن الجرائم والانتهاكات التي تطال الصحفيين في جميع محافظات اليمن.
وأوضح عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الأسيدي، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت خلال الفترة من 2015 وحتى 2022 أكثر من 1500 حالة انتهاك طالت الصحفيين اليمنيين، تمثلت بالقتل، والشروع بالقتل، والاعتقال، والتعذيب، وأحكام الإعدام على 4 صحفيين، وتفجير وتدمير مقرات الصحف والمواقع الإخبارية والاستيلاء عليها.

اليمن
الحوثيين
الإرهاب
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