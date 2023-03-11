ليبيا.. المبعوث الأممي يطالب بقوانين للانتخابات قبل نهاية يونيو

حسن الورفلي (بنغازي)

كشف المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي عن طبيعة المبادرة الأممية التي طرحها لمعالجة الانسداد السياسي بتشكيل فريق رفيع المستوى تكون مهمته وضع رؤية لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وذلك بضمان ملكية وطنية ليبية أوسع للعملية الانتخابية من قبل الليبيين. وفي 27 فبراير الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها.وأكد باتيلي خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، في طرابلس، أنه لن يتم تحديد أو تسمية الأعضاء لفريق رفيع المستوى من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بل ستقوم الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة بتسمية من سيتحدث نيابة عنهم، موضحاً أن البعثة الأممية ستقوم بتيسير هذه المفاوضات للتوصل إلى حلول وسط، لافتا إلى أن الفريق رفيع المستوى لا يهدف إلى توفير مناصب رسمية في مؤسسات الدولة على أي مستوى لأن هدفه الوحيد هو تسهيل التوصل إلى حلول وسط بشأن القضايا الخلافية للتمكين من إجراء الانتخابات. وأوضح باتيلي أن الأجسام التشريعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم الاستقرار في ليبيا وتعرض مستقبل البلاد للخطر، مؤكداً إمكانية إجراء الانتخابات في نهاية العام الجاري حال الانتهاء من القوانين الانتخابية نهاية يونيو المقبل.

وشدد على ضرورة ألا تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، مشيراً إلى أن الخلاف بين المجلسين ما زال قائماً حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

باتيلي قال أيضاً إن «الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ما زال قائماً رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن تعديل الإعلان الدستوري».

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب التعديل رقم 13 للإعلان الدستوري ليصبح «قاعدة دستورية» تجري عبرها انتخابات فيما أجاز المجلس الأعلى للدولة ذلك.

وحول الأمر، قال باتيلي: «هذه خطوة جيدة رغم تأخرها ولكن لا زالت شروط الترشح للرئاسة تمثل عائقاً وخلافاً يجب حله».

وأشار إلى أن «الفريق التوجيهي رفيع المستوى سيقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وعلى القادة الليبيين تضمينها بالقاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات».

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.