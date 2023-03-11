مقتل 5 مهاجرين بغرق زورق في بحر إيجه

قال خفر السواحل التركي إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم عندما غرق زورق قبالة سواحل جنوب غرب البلاد السبت، مضيفا أنه أنقذ 11 شخصا، فيما أعلنت اليونان العثور على خمسة مهاجرين آخرين كانوا على متن الزورق نفسه في جزيرة قريبة. وأفاد خفر السواحل التركي أنه وصل إلى الموقع بعدما علم أن زورقا يغرق. وبين الأشخاص الذين أنقذوا، ونقلوا إلى ميناء "ديدم" لتسليمهم إلى المسعفين، طفل. وقال خفر السواحل اليوناني إن تركيا أبلغته بشأن من تم إنقاذهم من "زورق نصف غارق" في مياهها. وأضاف أن خمسة أشخاص عُثر عليهم أحياء في جزيرة "فارماكونيسي" على بعد 19 كيلومترا تقريبا قبالة ساحل "ديدم". وأشار خفر السواحل اليوناني إلى أن الناجين قالوا إن إجمالي عدد ركاب الزورق كان 31. وقال خفر السواحل في كل من تركيا واليونان إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. كان خفر السواحل الإيطالي قد أعلن، اليوم السبت، إنقاذ أكثر من 1300 مهاجر في ثلاث عمليات منفصلة قبالة الطرف الجنوبي للبلاد، بعد أسبوعين من وفاة ما لا يقل عن 74 عندما اصطدم قاربهم بالصخور بالقرب من الساحل. أخبار ذات صلة إيطاليا تنقذ مئات المهاجرين من موت محقق في البحر 3 قتلى و34 مفقوداً في غرق عبارة صغيرة في الغابون

المصدر: آ ف ب