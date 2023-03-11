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الأمم المتحدة تحذر من انتشار «الكوليرا» في 11 دولة أفريقية

الأمم المتحدة تحذر من انتشار «الكوليرا» في 11 دولة أفريقية
12 مارس 2023 00:55

جنيف (الاتحاد)

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أفادت الأمم المتحدة، أن وباء الكوليرا وصل إلى «أبعاد مقلقة» في 11 دولة إفريقية.
وفي بيان صادر عنها، أمس، لفتت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة «اليونيسف»، ليك فان دي ويل، الانتباه إلى تفشي وباء الكوليرا خاصة في منطقة جنوب أفريقيا.
وأوضحت أن ملاوي وموزمبيق من بين البلدان الأكثر تضرراً من الوباء، مبينة أنهم لم يتوقعوا أن يكون الوباء مميتاً ومتفشياً إلى هذا الحد.
وتعد بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجمهورية جنوب أفريقيا وموزمبيق ونيجيريا وكينيا والصومال من بين البلدان الأكثر تضرراً من وباء الكوليرا.
والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالاً حاداً يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة به.

الأمم المتحدة
الكوليرا
اليونيسف
جنوب أفريقيا
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