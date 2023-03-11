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شخصيات عالمية تدعو إلى المساواة في الحصول على اللقاحات

شخصيات عالمية تدعو إلى المساواة في الحصول على اللقاحات
12 مارس 2023 00:55

جنيف (وكالات) 

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دعت أكثر من مئتي شخصية عالمية، أمس، قادة العالم إلى العمل من أجل القضاء على عدم المساواة في الحصول على اللقاحات، الذي لوحظ منذ بداية جائحة «كوفيد-19».
وكتب الموقّعون ومن بينهم الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس تيمور الشرقية حائز جائزة نوبل للسلام لعام 1996 خوسي مانويل راموس-هورتا، «نطلب من قادة العالم الالتزام بالقول، إنّ ذلك لن يحصل أبداً».
وانضم حائزون آخرون على جوائز نوبل وقادة سابقون من أكثر من 40 دولة ومسؤولون في الأمم المتحدة، إلى النداء المشترك الذي تولت تنسيقه منظمة «تحالف اللقاح للشعب»، لمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لبدء الوباء، وقالوا في الرسالة، إنه مع اقتراب نهاية الوباء «يمر العالم في لحظة حاسمة».
وأكدوا أنّ اللقاحات تخص «الشعب»، لأنّ «الحكومات أنفقت مليارات من أموال دافعي الضرائب في البحث والتطوير والطلبات المسبقة» التي سمحت للمختبرات بـ«تقليل المخاطر» المالية.
لكنهم عبروا عن شجبهم لأنه «بدلاً من نشر اللقاحات، والاختبارات والعلاجات بناء على الحاجة، ضاعفت شركات الأدوية أرباحها عبر إرسال الجرعات إلى الدول الأكثر ثراءً أولاً».

كوفيد 19
اللقاحات
الجمعية العامة للأمم المتحدة
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