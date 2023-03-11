روسيا تتسلم عشرات الأيتام من أبناء مقاتلي داعش

تسلّم وفد روسي، برئاسة المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا-بيلوفا، اليوم السبت، 49 طفلاً يتيماً من أفراد عائلات مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في شمال شرق سوريا. وتعدّ روسيا، التي انضم نحو 4500 من رعاياها إلى التنظيم المتطرف، واحدة من أول الدول الأجنبية التي نظمت عمليات إعادة للأطفال. وقالت المسؤولة الروسية "تمّ تسليمنا اليوم 49 طفلاً"، مشيرة إلى اتفاق على "تعاون مثمر مقبل في مجال إعادة الأطفال الروس" إلى وطنهم. وتتراوح أعمار الأطفال بين خمسة و15 عاماً وجميعهم أيتام كانوا موجودين في مخيمي "روج" و"الهول" في شمال شرق سوريا ويؤويان عشرات الآلاف بينهم أفراد من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب. وأوضحت لفوفا-بيلوفا أنه "في الوقت الراهن، ثمة وثائق جاهزة لمئتي شخص آخرين، وآمل أن يتم قبول فريقنا في نهاية أبريل وأن نتمكن من إعادة جزء من هؤلاء الأطفال إلى الوطن". وبموجب قرار اتخذته روسيا عام 2017، أعيد ما لا يقل عن 341 شخصاً، بينهم العديد من الأيتام، في الفترة الممتدة بين 2018 و2021. أخبار ذات صلة أوكرانيا وروسيا تعلنان عن خسائر كبيرة في باخموت كييف تكشف موعد «الهجوم المضاد» وتحدد أولوياتها

المصدر: آ ف ب