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عربي ودولي
باكستان ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران
شهباز شريف
11 مارس 2023 23:31
رحب رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، اليوم السبت، بتوقيع اتفاق بين السعودية وإيران لاستئناف علاقاتهما الدبلوماسية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.
وقال شريف، عبر حسابه على موقع تويتر، إن "هذا الاتفاق، الذي تم بوساطة صينية، يبشر بالخير في السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي".
وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى أن الاتفاق أظهر أن الأوضاع المربحة للجميع ممكنة من خلال التحلي بالحكمة الجماعية.
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