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تركيا تعلن حصيلة جديدة لقتلى الزلزال

منازل مدمرة جراء زلزال تركيا
11 مارس 2023 22:46

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد، بلغت 47 ألفاً و975 شخصاً حتى مساء السبت.

وقال يونس سيزر رئيس «آفاد»، في تصريح صحفي، إن 47 ألفاً و975 شخصاً، بينهم 6 آلاف و278 أجنبياً، توفوا جراء الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الماضي، وفقاً لما نقلته عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء.

وأشار سيزر إلى استمرار أعمال إزالة الأنقاض ونصب الخيام وبناء المنازل سابقة التجهيز والدائمة للمتضررين في مناطق الزلزال.

وتضررت أحد عشر ولاية تركية من الزلزال هي: قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكيليس وملاطية وألازيج.

بلغت قوة زلزال السادس فبراير، الذي هز جنوبي تركيا وشمالي سوريا، 7,8 درجة على مقياس ريختر تبعته هزة ارتدادية بلغت شدتها 7,6 درجة. ومنذ ذلك الحين، سجلت تركيا آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

أدت هذه الزلازل إلى دمار هائل في البنى التحتية والممتلكات.

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المصدر: د ب أ
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زلزال تركيا
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