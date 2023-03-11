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موزامبيق.. سيول ورياح قوية جراء الإعصار «فريدي»

سقوط أغصان أشجار جراء الإعصار "فريدي" في موزمبيق
11 مارس 2023 21:50

بدأت رياح قوية تهبّ وسيول وأمطار غزيرة تهطل على مناطق في موزمبيق، اليوم السبت، إذ يضرب الإعصار الاستوائي «فريدي» البلد للمرة الثانية، على ما أعلنت السلطات.

تباطأ تقدّم الإعصار، الذي يوشك على تحطيم الرقم القياسي باعتباره أطول إعصار استوائي، باتجاه الدولة الواقعة في منطقة أفريقيا الجنوبية، وكان يبعد 60 كيلومترًا من الساحل صباح السبت، بحسب معهد الأرصاد الجوية في موزمبيق.

وقال هذا الأخير «تراجعت سرعة الإعصار من سبعة إلى أربعة كيلومترات في الساعة، ما يؤخّر وصوله» إلى الساحل.

وأشار إلى أن «أمطارًا غزيرة ورياحًا قوية جدًا» تؤثر على مقاطعات زامبيزيا ومانيكا وسوفالا بوسط البلد.

وكان من المتوقع أن يضرب الإعصار موزمبيق مرة ثانية نهاية هذا الأسبوع، بعد مرور أول له كان مدمّرًا في أواخر فبراير الماضي. وكان يُتوقع بالأساس أن يضرب موزمبيق مساء الجمعة.

وقال غي تايلور الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للأطفال «يونيسف» من ميناء كيليماني في زامبيزيا، اليوم السبت «بات هناك حتى الآن فيضانات كبيرة جداً».

وأضاف «رأينا أشخاصاً مع ماء في منازلهم يخوضون في مياه عالية حتى الركبة. وهذا فقط مع أولى المتساقطات».

الجمعة، قالت السلطات إن أكثر من نصف مليون شخص معرضون للخطر.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الأمطار نحو 400 مليمتر وحتى أكثر في الأيام القليلة المقبلة، أي ما يزيد على ضعف كمية المتساقطات التي تسجّل شهرياً بالعادة.

عبر الإعصار «فريدي» كامل جنوب المحيط الهندي ووصل إلى اليابسة في مدغشقر في 21 فبراير، ثمّ عبر الجزيرة قبل الوصول إلى موزمبيق في 24 فبراير.

ظل لفترة فوق موزمبيق وزيمبابوي حيث تسبب بهطول أمطار غزيرة وبفيضانات. ثم اتجه مرة أخرى نحو الساحل ليلتقط الرطوبة ويستمد القوة من المياه الدافئة ويضرب مدغشقر مجدداً.

وتسبب الإعصار فريدي بوفاة ما لا يقلّ عن 27 شخصاً، هم عشرة في موزمبيق و17 في مدغشقر.

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المصدر: وكالات
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