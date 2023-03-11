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مقتل 3 إرهابيين بعد فرارهم من سجن في موريتانيا

وزارة الداخلية في موريتانيا
11 مارس 2023 21:10

أعلنت وزارتا الدفاع والداخلية في موريتانيا، اليوم السبت، مقتل ثلاثة سجناء ينتمون لتنظيم القاعدة الإرهابي كانوا قد فروا من السجن المركزي في العاصمة نواكشوط قبل أيام.

وأضافت الوزارتان، في بيان، أن إرهابياً رابعاً اعتقل وقتل عنصر من الدرك خلال عملية أمنية تمت في محافظة آدرار شمال البلاد.

وأوضح البيان أن قوات الأمن اشتبكت مع الإرهابيين الأربعة.

وأكد البيان «أثناء عمليات التمشيط والبحث، التي نفذتها وحدات برية ووحدات من الدرك متخصصة في مكافحة الإرهاب، تعرضت هذه الأخيرة لإطلاق نار كثيف، أدى بها إلى الدخول في اشتباك مع العناصر الإرهابية».

وجاء في البيان «أسفر هذا الاشتباك العنيف عن: قتل ثلاثة من الإرهابيين، وإلقاء القبض على الرابع، واستشهاد دركي».

وكان سجناء تنظيم القاعدة المتشدد الأربعة قد فروا، الأحد الماضي، من السجن المدني في العاصمة الموريتانية، وقتلوا اثنين من الحراس وأصابوا اثنين آخرين بجروح.

واستغرقت عملية البحث والتعقب أسبوعاً كاملاً. كان السجناء يقضون عقوبات بالإعدام والسجن النافذ لإدانتهم بالضلوع في عمليات إرهابية.

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المصدر: وكالات
موريتانيا
إرهابيون
فرار سجناء
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