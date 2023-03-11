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أوكرانيا تقصف أهدافاً قرب باخموت بالصواريخ

صور الأقمار الصناعية تظهر آثار قصف في باخموت
11 مارس 2023 20:10

قصفت مروحيات هجومية أوكرانية من طراز «مي-8»، اليوم السبت، أهدافاً عسكرية قرب مدينة باخموت.

وقال بترو قائد مروحية، بعد إنجاز المهمة التي استغرقت 30 دقيقة، إن الهدف كان «تحصينات تضم جنوداً وعربات مدرعة ومخازن ذخيرة».

تقع التحصينات شمال شرق باخموت، قرب مدينة «سيفيرودونيتسك». ولا تزال القوات الأوكرانية صامدة رغم أنها مطوقة.

وأوضح بترو، البالغ 23 عاماً، «قبل الإقلاع، نختار مسار الطيران باستخدام تطبيق خاص للمحافظة على أقل علو ممكن».

وأضاف «على سبيل المثال، إذا رأينا ارتفاعاً يبلغ 180 متراً نبحث عن أماكن أكثر انخفاضاً لأن هذا مرتفع جداً، ونعثر على مسار يمكن التحليق فيه على 130 و100 متر».

وتابع بترو أن «الهدف هو التحليق أقل من المعدل العام فوق الأراضي الريفية حتى لا ترانا الرادارات ويعلموا بأننا قادمون».

يشرح الطيار الأوكراني «عندما نكون على بعد 6,200 متر عن الهدف، نرتفع 20 درجة... ثم نطلق الصواريخ».

ثم تنعطف المروحيات يساراً وتنخفض مجدداً للبدء برحلة العودة التي يكون مسارها مختلفاً تجنباً للوقوع في كمائن ورصدها من قبل أنظمة الدفاع.

وعلى الجبهة، يبلغ جنود المشاة الأوكرانيون بموعد الهجوم، حيث يرسلون طائرة مسيّرة لتفقد نتيجته.

وفي حالة عدم إصابة الهدف، يتم التحضير لهجوم ثانٍ يستند إلى بيانات صحيحة.

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المصدر: وكالات
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