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مقتل 3 مدنيين وخطف 26 بهجوم إرهابي في سوريا
عرض الكمأة للبيع في سوريا
11 مارس 2023 18:38
قُتل ثلاثة مدنيين وخطف 26 آخرون، اليوم السبت، بينما كانوا يجمعون الكمأة في شمال سوريا جراء هجوم شنّه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأورد المرصد أن العناصر «استهدفوا عمال جمع الكمأة في بادية خناصر في ريف حلب الجنوبي الشرقي».
وأوضح أن المهاجمين «قتلوا ثلاثة من العمال، وخطفوا 26 آخرين على الأقل، بينهم نساء، إلى جهة مجهولة».
منذ بدء موسم جمع الكمأة في فبراير الماضي، يشنّ التنظيم المتشدد بشكل متكرر هجمات تستهدف العمال في البادية السورية مترامية الأطراف، تتخللها عمليات إطلاق رصاص وخطف.
وبحسب المرصد، قتل 139 شخصاً على الأقل، غالبيتهم الساحقة من المدنيين، منذ مطلع فبراير جراء هجمات مباغتة شنها التنظيم المتطرف أو انفجار ألغام زرعها.
ويجمع سكان المناطق المتاخمة للبادية السورية الكمأة التي يستمر موسمها حتى أبريل وتباع بسعر مرتفع، ما يفسّر الإقبال على جمعها.
يراوح سعر الكيلوغرام الواحد إجمالاً بين خمسة دولارات و25 دولاراً، وفق جودة الثمار وحجمها.
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