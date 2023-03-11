الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تواصل الإضرابات ضد تعديل نظام التقاعد في فرنسا

لافتة تدعو إلى زيادة رواتب التقاعد وسحب مشروع تعديل نظام التقاعد
11 مارس 2023 17:27

شهدت فرنسا، اليوم السبت، يوماً سابعاً من الاحتجاجات المناهضة لخطط إجراء تعديلات في نظام التقاعد، وسط إضرابات مستمرة أثرت على مصافي النفط والنقل العام وجمع القمامة.

يأمل تحالف للنقابات العمالية الفرنسية في مواصلة الضغط على الحكومة للتراجع بشأن التعديلات التي يتمثل أهمها في تمديد سن التقاعد من 62 عاماً إلى 64.

تفيد بيانات لوزارة الداخلية بأن من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى مليون شخص في أكثر من 200 مسيرة في عموم البلاد، بينما يواصل مجلس الشيوخ مراجعة التعديلات، مع احتمال أن يجري تصويتا بشأنها بحلول مساء غدٍ الأحد.

بدأت الاحتجاجات في شوارع مدن كبرى، من بينها تولوز ونيس. كما نظمت مسيرة في العاصمة باريس.

وخرج 1.28 مليون شخص يوم الثلاثاء إلى الشوارع في مظاهرات، وهي أكبر مشاركة منذ بدء حركة الاحتجاجات، وفقا لبيانات حكومية. وقدرت النقابات العمالية إجمالي عدد المشاركين بنحو 3.5 مليون.

وتظهر استطلاعات رأي أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة تعديل نظام التقاعد، بينما تؤيد أغلبية ضئيلة الإضرابات.

وقال المتحدث باسم شركة «توتال إنرجيز»، إن الإضرابات مستمرة في المصافي والمستودعات الرئيسية التابعة للشركة في فرنسا، فيما قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إن الخدمات على المستوى الوطني والإقليمي ستظل مضطربة بشدة خلال مطلع الأسبوع.

ولا تزال القمامة متراكمة في الشوارع في باريس، مع إشارة السكان إلى الانتشار المتزايد للجرذان، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتخطط النقابات ليوم آخر من الإضرابات والاحتجاجات في عموم فرنسا في 15 مارس الجاري.

أخبار ذات صلة
"الشيوخ الفرنسي" يمرر مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد
ديشامب وبنزيمة.. أسرار «لحظة موت»!
المصدر: آ ف ب
فرنسا
نظام التقاعد
إضرابات
نقابات العمال
النقابات الفرنسية
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
الرياضي
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
اليوم 15:19
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©