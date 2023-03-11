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العراق : انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل

العراق : انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل
11 مارس 2023 16:15

 أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق ، اليوم السبت، انطلاق عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل شمالي بغداد.

وقالت الهيئة ، في بيان  صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قوة مشتركة من الجيش ومفارز الشرطة النهرية وقيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي شرعت بعملية دهم وتفتيش في قريتي الكصر وحاوي أصلان والجزر الواقعة بمحاذاة نهر الزاب جنوب الموصل".

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وأضافت أن "العملية تهدف لتجفيف منابع الإرهاب والبحث عن فلول المجاميع الإرهابية والحفاظ على ديمومة الأمن والاستقرار في مدينة الموصل"، مشيرة إلى أن "القطعات الأمنية تواصل عملياتها الاستباقية البطولية لملاحقة العصابات الإجرامية في عموم محافظة نينوى". على صعيد آخر ، أعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم ، القبض على ثلاثة مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية في ديالى.

وأضافت أن "هؤلاء نشط عملهم داخل تلك العصابات الإجرامية في تقديم الدعم اللوجستي من مواد غذائية وملابس ووقود وتقديم المعلومات عن تحركات القوات الأمنية، وزرع العبوات الناسفة على طريق البساتين في قرية زاغنية وتفجير عجلة مفخخة في المنطقة ذاتها، فضلا عن كونهم من ضمن المشتركين في اغتيال اثنين من أهالي منطقة بعقوبة" وأشارت إلى أنه "جرى تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

المصدر: د ب أ
العراق
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