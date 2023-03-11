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نقابة عمالية في ألمانيا تدعو لإضراب في مطار برلين

نقابة عمالية في ألمانيا تدعو لإضراب في مطار برلين
11 مارس 2023 15:09

دعت نقابة عمال فيردي إلى إضراب أفراد الأمن في مطار برلين يوم 13 مارس على أن يبدأ في الساعات الأولى من الصباح، مشيرة إلى أن من المرجح أن يتسبب الإضراب في طوابير طويلة من الركاب أو إلغاء رحلات.
وقالت نقابة العاملين بقطاع الخدمات إنها تدعو لإضراب بسبب خلافات بخصوص التعويضات المالية التي تدفع للعاملين في نوبات العمل الليلية وعطلات نهاية الأسبوع وعطلات البنوك التي كانت تدفع لسنوات.
وذكرت النقابة في بيان "تطالب فيردي بأجر ملائم لأفراد الأمن في المطارات الذين يعملون في أوقات غير مناسبة. لم تتحسن الأجور الإضافية منذ 2006، ونخوض مفاوضات متقطعة بخصوص زيادتها منذ 2013".

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المصدر: رويترز
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