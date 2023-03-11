رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق هائل في كوريا الجنوبية

يحاول رجال الإطفاء ومروحيات احتواء حريق هائل، اندلع في مقاطعة "هادونج" بإقليم "ساوث جيونجسانج" الكوري الجنوبي.

وذكرت خدمة الغابات الكورية، بعد ظهر اليوم السبت أنه وردت أنباء أولا عن اندلاع الحرائق في جبل بمقاطعة "هادونج".

وأصدرت الخدمة تحذيرا من المستوى الثاني من اندلاع حرائق هائلة كجزء من استجابتها، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وتصدر السلطات المختصة التحذير من المستوى الثاني، عندما تكون مساحة المنطقة المتضررة من الحرائق ما بين 30 و100 هكتار، ويكون متوسط سرعة الرياح ما بين سبعة و11 مترا في الساعة ويتطلب إخماد الحرائق ما بين ثماني و24 ساعة.

وأرسلت السلطات 20 مروحية و30 مركبة إطفاء و270 رجل إطفاء لإخماد الحرائق.