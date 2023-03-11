رئيس الوزراء الأسترالي يتوجه إلى الولايات المتحدة

يتوجه رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيز إلى الولايات المتحدة اليوم للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في سان ديجو. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان أن الزيارة سوف تستمر حتى يوم 14 مارس الجاري.

وأضاف البيان أن الثلاثة سوف يناقشون اتفاقية أوكوس التي تضم أستراليا وأميركا وبريطانيا، وأهمية ضمان الانفتاح والازدهار والأمان في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتحرك بشأن التغير المناخي والاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يزور بايدن أستراليا لحضور قمة قادة الحوار الأمني الرباعي (كواد)، في وقت لاحق من العام الجاري. والحوار الأمني الرباعي هو حوار إستراتيجي غير رسمي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند .