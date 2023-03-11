ألمانيا: احتجاز 11 شخصا في صيدلية بكارلسروه

قالت الشرطة الألمانية وممثلو ادعاء إن 11 شخصا كانوا محتجزين رهائن داخل صيدلية في وسط مدينة كارلسروه. ووفقا لأحدث بيانات للشرطة بعد انتهاء أزمة الرهائن مساء الجمعة، فإن كل الرهائن بخير ولم يصبهم أي أذى.

ولم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين شاركوا في جريمة احتجاز الرهائن. وقالت الشرطة إنها لا تزال تحقق بشأن ما إذا كان أحد الرهائن كان متورطا في الجريمة مع المشتبه به المعتقل.

وبدأت الأزمة عصر الجمعة، وردت الشرطة بتنفيذ عملية واسعة النطاق وأغلقت أجزاء من وسط المدينة. وبعد نحو خمس ساعات، اقتحمت القوات الخاصة الصيدلية وأنهت أزمة احتجاز الرهائن حيث تغلبت على المشتبه به (20 عاما) واعتقلته.