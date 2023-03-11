الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

سوناك يتعهد بتوفير طاقة رخيصة وأكثر آمانا بشكل سريع

سوناك يتعهد بتوفير طاقة رخيصة وأكثر آمانا بشكل سريع
11 مارس 2023 09:04

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك إن بريطانيا وفرنسا تعملان معا من أجل تزويد مواطنيهما بطاقة رخيصة ونظيفة وأكثر آمانا بشكل سريع،

وقال رئيس الوزراء إنه اتفق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "شراكة جديدة طموحة في مجال الطاقة"، تشمل اتفاقا بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية. وبحث الزعيمان تعزيز التعاون في أمن الطاقة وذلك خلال قمة بريطانية فرنسية عقدت في باريس يوم الجمعة.

وخلال مؤتمر صحفي في قصر الإليزية، قال سوناك إن أسعار الطاقة هي المسبب الأكبر للتضخم وضغوط تكلفة المعيشة. ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "ويرجع ذلك إلى اندلاع حرب حولت إمدادات الطاقة إلى سلاح وكل مواطنينا يدفعون ثمن ذلك".

أخبار ذات صلة
"الشيوخ الفرنسي" يمرر مشروع قانون إصلاح معاشات التقاعد
تواصل الإضرابات ضد تعديل نظام التقاعد في فرنسا

وتابع "وفي الواقع هذه واحدة من النتائج العملية والملموسة التي يمكن أن تنتج عن قمة اليوم، وهي التعاون بين بلدينا وشركاتنا بشأن تحسين أمن الطاقة لدينا وتسريع التحول إلى مصادر طاقة متجددة نووية وأكثر أمانا".

وقال سوناك إن الجانين حققا "تقدما جيدا" في تنويع وتحسين إمدادات الطاقة. وأكد سوناك إن بريطانيا وفرنسا وقعتا اتفاقا بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، 

وأضاف "أعتقد أننا نستطيع معا صنع مستقبل يتم فيه إنتاج كل وات من الطاقة التي تدير منازلنا ومصانعنا من مصادر طاقة آمنة ومستدامة وموثوقة". من جانبه، قال ماكرون إنه بحث مع سوناك الاستثمارات في الطاقة المتجددة والحد من استخدام أنواع الوقود الأحفوري وتعزيز التنوع البيولوجي.

المصدر: د ب أ
فرنسا
بريطانيا
ريشي سوناك
إيمانويل ماكرون
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
الرياضي
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
اليوم 15:19
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©