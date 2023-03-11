إخلاء مدينة أسترالية بسبب خطر الفيضانات

طلبت الشرطة من جميع سكان مدينة أسترالية نائية إخلاء منازلهم السبت، محذرة من أنه يُتوقع أن يرتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع منسوب مياه الفيضانات التي سجلت أرقاما قياسية.

وقالت شرطة ولاية كوينزلاند (شمال شرق) في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "نحض جميع السكان المتبقين على إخلاء بوركيتاون بأسرع ما يمكن".

وأوضحت أنه تم إجلاء كبار السن والأطفال الصغار أولا، مضيفة أن الكهرباء ستنقطع في وقت لاحق اليوم.

وقالت السلطات إن مروحيات وطائرات أخرى أجلت 53 من الأشخاص الأكثر ضعفا في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 200 نسمة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تحول مساحات شاسعة من الأراضي إلى بحيرات لا تظهر فيها سوى قمم الأشجار.

قال مفوض شرطة الولاية توم أرميت إن هناك "على الأرجح" 100 شخص ما زالوا في المدينة الواقعة على بعد نحو 1600 كلم عن بريسبين عاصمة كوينزلاند.