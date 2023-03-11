الأحد 12 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخلاء مدينة أسترالية بسبب خطر الفيضانات

إخلاء مدينة أسترالية بسبب خطر الفيضانات
11 مارس 2023 08:54

طلبت الشرطة من جميع سكان مدينة أسترالية نائية إخلاء منازلهم السبت، محذرة من أنه يُتوقع أن يرتفع خلال عطلة نهاية الأسبوع منسوب مياه الفيضانات التي سجلت أرقاما قياسية.
وقالت شرطة ولاية كوينزلاند (شمال شرق) في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي "نحض جميع السكان المتبقين على إخلاء بوركيتاون بأسرع ما يمكن".
وأوضحت أنه تم إجلاء كبار السن والأطفال الصغار أولا، مضيفة أن الكهرباء ستنقطع في وقت لاحق اليوم.
وقالت السلطات إن مروحيات وطائرات أخرى أجلت 53 من الأشخاص الأكثر ضعفا في المدينة البالغ عدد سكانها نحو 200 نسمة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية تحول مساحات شاسعة من الأراضي إلى بحيرات لا تظهر فيها سوى قمم الأشجار.
قال مفوض شرطة الولاية توم أرميت إن هناك "على الأرجح" 100 شخص ما زالوا في المدينة الواقعة على بعد نحو 1600 كلم عن بريسبين عاصمة كوينزلاند.

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الأسترالي يتوجه إلى الولايات المتحدة
الإمارات وأستراليا تعقدان الدورة التاسعة للجنة القنصلية المشتركة
المصدر: آ ف ب
أستراليا
فيضانات
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
الرياضي
دورتموند يتمسك بالأمل وبافارد يفتح طاقة البقاء
اليوم 15:19
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
عربي ودولي
تصريح جديد من الصحة العالمية عن منشأ كورونا
اليوم 14:52
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
الإمارات
"روبوت ذكي" لإسعاد المتعاملين في شرطة أبوظبي
اليوم 14:38
مقر «الشارقة الخيرية» (أرشيفية)
الإمارات
"الشارقة الخيرية": 144 موقعاً لتوزيع الوجبات خلال رمضان
اليوم 14:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©