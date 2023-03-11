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البرلمان الصيني يوافق على تعيين لي تشيانغ رئيساً للوزراء

البرلمان الصيني يوافق على تعيين لي تشيانغ رئيساً للوزراء
11 مارس 2023 08:49

وافق البرلمان الصيني اليوم السبت على تعيين لي تشيانغ رئيسا جديدا للوزراء خلال الاجتماع السنوي للبرلمان.
حصل لي تشيانغ على تأييد 2936 صوتا مقابل ثلاثة أصوات وامتناع ثمانية عن التصويت.
وسيحل لي تشيانغ، الرئيس السابق للحزب الشيوعي في شنغهاي، محل لي كه تشيانغ الذي سيتقاعد خلال جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (الهيئة التشريعية الوطنية الصينية) التي تنتهي يوم الاثنين بعد أن أمضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد رشح لي تشيانغ للمنصب في وقت سابق اليوم ليقع على عاتقه إدارة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولي تشيانغ (63 عاما) حليف مقرب للرئيس. وكان قد شغل منصب مدير مكتب شي بين عامي 2004 و2007 عندما كان شي سكرتيرا للحزب في مقاطعة تشجيانغ بشرق الصين.

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