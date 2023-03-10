سويسرا ترفض السماح بإعادة تصدير أسلحتها

سارت الحكومة السويسرية على مسار برلمان بلادها في إعادة تأكيد رفض السماح لمن يشتري الأسلحة والذخيرة السويسرية بتسليمها إلى دول ثالثة. وقال المجلس الاتحادي أو الحكومة، الجمعة، إن سويسرا لا تزال دولة محايدة. وأضاف "يتمسك المجلس الاتحادي بقيم الحياد السويسرية وسيستمر في العمل للتأكد من تحقق مزايا ذلك الحياد". ويعني ذلك أن برن ستستمر في رفض طلب ألمانيا أن تسمح لها بتزويد أوكرانيا بذخيرة دبابات "جيبارد" التي اشترتها من سويسرا. كانت ألمانيا زودت أوكرانيا بـ 30 دبابة منذ الأزمة الحالية وتعهدت بإرسال ما مجموعه 37 دبابة. ويتعين على كل من يطلب شراء معدات عسكرية من سويسرا التوقيع على تعهد يقضي بعدم نقلها إلى أطراف تخوض قتالا. وترفض الحكومة حتى الآن طلبات من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا لاستثنائها من ذلك. كان البرلمان السويسري قد رفض أيضا، الخميس، إجراء استثناءات لعمليات التسليم إلى أوكرانيا.