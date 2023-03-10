مطار حلب الدولي يعود إلى الخدمة

دمشق (الاتحاد)

عاد مطار حلب الدولي، أمس، إلى الخدمة بعد ثلاثة أيام على ضربة جوية طالت مدرج الهبوط، حسبما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية.

ويُستخدم مطار حلب الدولي، منذ الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة في السادس من فبراير، محطة رئيسة لطائرات نقل المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى سوريا من دول عدة لإغاثة المناطق المنكوبة.

وإثر ضربة جوية إسرائيلية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، والتي طالت مدرج الهبوط، جرى تحويل طائرات المساعدات الإغاثية والرحلات الجوية الأخرى إلى مطاري دمشق واللاذقية في غرب البلاد.

وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل: «المطار يعمل منذ الساعة الثامنة صباح أمس، وجاهز لأي هبوط بعدما أصلحنا كل الأضرار».

وأفاد مصدر في المطار بدوره بعدم وجود أي رحلات على جدول المطار أمس برغم عودته إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أول رحلة من المفترض أن تصل اليوم.

وكانت وزارة الدفاع السورية أفادت بتعرض المطار لضربة إسرائيلية أدت إلى خروجه عن الخدمة، لكن دون الإعلان عن سقوط قتلى.