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الاتحاد البرلماني الدولي: تركيز على العمل المناخي

علي النعيمي خلال مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي (من المصدر)
11 مارس 2023 00:57

بنا (الاتحاد)

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شارك معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في اجتماع اللجنة التنفيذية في دورتها الـ289 الذي عقد على مدار يومين في مدينة المنامة في مملكة البحرين الشقيقة، ضمن اجتماعات الجمعية العامة الـ146 للاتحاد والدورة الـ211 للمجلس الحاكم، والتي تعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 مارس الجاري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي حول استضافة مكتب إقليمي للاتحاد في كل من جمهورية مصر العربية الشقيقة والأوروغواي، والتعديلات المقترحة على نظام جائزة الاتحاد البرلماني الدولي، تماشياً مع استراتيجية الاتحاد للأعوام  2026 - 2022 بالتركيز على العمل المناخي، حيث تم اقتراح منح الجائزة للنواب الذين قدموا مساهمات بارزة في العمل المناخي.
وناقش الاجتماع تقرير الأمين العام حول وقع وأثر أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي للعام 2022 في تنفيذ استراتيجية الاتحاد للفترة 2026-2022، حيث أوضح التقرير مساهمة أنشطة الاتحاد في تنفيذ الأهداف الخمسة للاتحاد من خلال المشاركة الفاعلة والتأثير.
كما شارك معالي الدكتور علي النعيمي في اجتماع اللجنة الفرعية للشؤون المالية التابعة للجنة التنفيذية في الاتحاد، وجرى فيها استعراض الوضع المالي للاتحاد حتى يناير 2023، والمساهمات الطوعية المقدمة من المنظمات والبرلمانات الوطنية لدعم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالأهداف الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي.
وشارك معاليه في اجتماع لجنة الشفافية والمساءلة والانفتاح، بصفته ممثلاً للمجموعة العربية في اللجنة التابعة للجنة التنفيذية، حيث ناقشت المجموعة وثيقة مدونة السلوك الخاصة بمسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي الهادفة إلى مساعدتهم في الوفاء بالتزاماتهم تجاه الاتحاد، وتنطبق القواعد على مسؤولي الاتحاد البرلماني الدولي في جميع جوانب حياتهم العامة أثناء قيامهم بواجباتهم في تمثيل الاتحاد البرلماني الدولي وعمله، ولا ينطبق عليهم أثناء قيامهم بواجباتهم المهنية الأخرى أو حياتهم الخاصة.

الاتحاد البرلماني الدولي
علي راشد النعيمي
الشعبة البرلمانية الإماراتية
الشعبة البرلمانية
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