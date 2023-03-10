تونس تضبط مئات المهاجرين على سواحلها

أعلن الحرس الوطني التونسي، الجمعة، ضبط أكثر من 2500 مهاجر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولات للهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية. وضبط الحرس البحري المهاجرين في عمليات تمشيط على السواحل التونسية. وأفاد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الحرس الوطني بإنقاذ 1008 مهاجرين ليل الخميس/الجمعة، وقبلها بيوم 1509 مهاجرين، من بينهم 75 تونسيا فيما ينحدر الباقون من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وإجمالا، أحبط الحرس البحري خلال اليومين الماضيين 67 محاولة لاجتياز الحدود كما انتشل في وقت سابق 14 جثة إثر غرق مركبين قبالة سواحل صفاقس. ونشطت دوريات الحرس البحري بشكل مكثف خلال الأيام الماضية بحثا عن من يشتبه في أنهم يريدون الهجرة إلى أوروبا. وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، أنها تعمل على مكافحة الجرائم البحرية وحماية الأرواح البشرية والتصدي للعصابات الضالعة في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية والمتاجرين بقوارب الموت.