رئيس جنوب السودان يجري مشاورات مع نائبه

قال وزير شؤون الرئاسة في جنوب السودان إن الرئيس سلفا كير أجرى، الجمعة، "مشاورات صريحة" مع ريك مشار، النائب الأول للرئيس. من جانبه، أكد مكتب مشار، في بيان، أن الاجتماع عقد في جو زمالة لكنه انتهى إلى طريق مسدود. كان كير قد أقال وزيرة الدفاع أنجلينا تيني وهي زوجة مشار ووزير الداخلية محمود سولومون يوم الجمعة الماضي، وهي خطوات تهدد بتفكيك اتفاق سلام أنهى النزاع الذي امتد بين عامي 2013 و2018. وأعطى الرئيس لحزبه حقيبة وزارة الدفاع وهو المنصب الذي من المفترض أن يحصل عليه حزب مشار بموجب الاتفاق. وحصل جنوب السودان على استقلاله عام 2011، لكن بعد عامين انزلق إلى نزاع دارت رحاه بين قوات كير ومشار وأسفرت عن مقتل 400 ألف شخص. وعلى الرغم من اتفاق السلام لعام 2018، استمرت موجات العنف في قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين. وقال برنابا بنيامين، وزير شؤون الرئاسة في بيان "أجرى الزعيمان مشاورات صريحة في أجواء ودية عكست روح المصالحة والرخاء والالتزام باتفاق السلام". وأوضح بنيامين "اتفق الزعيمان، بروح الحوار والتعاون، على عقد اجتماع آخر في وقت لاحق لإيجاد حلول ودية لهذه القضايا".