المبعوث الأممي يكشف اليوم خطته لمعالجة الأزمة الليبية

حسن الورفلي (بنغازي)

يعتزم المبعوث الأممي الخاص لدى ليبيا، عبدالله باتيلي، الكشف، اليوم، عن تفاصيل مبادرته الأممية التي طرحها لمعالجة أزمة الانسداد السياسي، خلال مؤتمر صحفي في جنزور قرب العاصمة طرابلس، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بسبل تفعيل المبادرة والأطراف المحلية الليبية المستهدفة، اللحس بما أفادت به البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان أمس.

وكشف مصدر أممي لـ«الاتحاد» عن وجود ترحيب غربي كبير بالمبادرة الأممية واستفسارات عدة من أطراف محلية ليبية ترحب بالمبادرة التي تهدف إلى معالجة الانسداد السياسي، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه البعثة الأممية هو جدية الأطراف الليبية في التعاطي مع المبادرة التي تهدف بالأساس للدفع نحو إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد. وأكد المصدر الأممي أن البعثة الأممية لم تتلق حتى اللحظة أي رفض من الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي والعسكري، موضحاً أن البعثة الأممية هدفها التوسط بين الفرقاء الليبيين للوصول لصيغة توافقية تدفع نحو إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتلبية رغبة 2.8 مليون ناخب ليبي سجلوا لدى مفوضية الانتخابات. وينتظر مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبيان تفاصيل المبادرة الأممية للإعلان، بشكل رسمي، عن موقفهما، إلا أن البرلمان الليبي يري التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري بمثابة بارقة أمل يمكن البناء عليها من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع القوانين الانتخابية للدفع نحو إجراء الانتخابات بحد أقصى نوفمبر المقبل.

من جهتها، أكدت فرنسا، أمس، أن الأطراف الليبية أعربت خلال لقاءات مع المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، بول سولير والسفير مصطفى مهراج، عن دعمهم الكامل لمبادرة باتيلي.

وقالت السفارة الفرنسية في ليبيا عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «المبعوث الخاص بول سولر وسفير فرنسا مصطفى مهراج تحدثا مع السلطات الليبية، وعبرا عن دعمهما الكامل لمبادرة باتيلي، وأكدا على ضرورة إجراء انتخابات في عام 2023».

وأجرى سولير ومهراج خلال اليومين الماضيين لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.