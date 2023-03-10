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إرجاء الاستفتاء على الدستور في مالي

إرجاء الاستفتاء على الدستور في مالي
11 مارس 2023 00:57

باماكو (أ ف ب) 

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أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي، أمس، تأجيل الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 19 مارس، مؤكدة في الوقت نفسه احترامها التزاماتها المرتبطة بعودة المدنيين إلى السلطة في 2024.
وقال الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، في بيان تلاه أمام الصحافيين، إن «موعد الاستفتاء المقرر إجراؤه في 19 مارس 2023 سيتم تأجيله قليلاً»، من دون أن يحدد موعداً جديداً.
ولم يكن تأجيل هذا الاستفتاء موضع شك منذ فترة طويلة. لكن إضفاء طابع رسمي على هذه الخطوة جاء قبل تسعة أيام من موعده من جانب العسكريين الذين سيطروا في 2020 على السلطة في البلد الذي يواجه جماعات إرهابية ومنذ 2012 في أزمة عميقة متعددة الأوجه.
والاستفتاء هو المرحلة الأولى التي يفترض أن يتم التصديق عليها بالتصويت.

مالي
باماكو
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