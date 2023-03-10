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كييف: نؤيد تمديد «اتفاق الحبوب» لأجل غير مسمى

كييف: نؤيد تمديد «اتفاق الحبوب» لأجل غير مسمى
11 مارس 2023 00:57

كييف (وكالات)

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أعربت الرئاسة الأوكرانية، أمس، عن تأييدها لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى أجل غير مسمى. وقال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في إفادة صحفية نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية، إن أحد أهم القضايا التي نوقشت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى أوكرانيا يوم الأربعاء الماضي، كان تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود إلى ما بعد 18 مارس. أضاف يرماك: «موقف أوكرانيا لم يتغير، هذه إحدى نقاط خطة السلام التي قدمها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، نحن نؤيد تمديد مبادرة الحبوب لفترة غير محدودة. أوكرانيا، من جانبها، تفي بكل ما اتفقنا عليه مع الأمم المتحدة وتركيا». وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، قال الأربعاء الماضي، إن ريبيكا جرينسبان أكبر مسؤولة تجارية بالمنظمة ستجتمع مع مسؤولين روس في جنيف، الأسبوع المقبل؛ لمناقشة تمديد العمل باتفاق يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وكانت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت أمس الأول، أن مندوبين روساً يعتزمون مناقشة تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في جنيف الاثنين القادم، بعد أن شككت موسكو في احتمال تمديدها.
وأكدت، أن الجولة المقبلة من المشاورات المقررة في 13 مارس بجنيف، سيشارك فيها الوفد الروسي المؤلف من ممثلي عدد من الوزارات».
وكان الكرملين قال، إنه لا تزال هناك «أسئلة كثيرة» مطروحة فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود.وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: «لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول المستقبلين النهائيين ووجهة أغلب الحبوب، وبالطبع، أسئلة حول الجزء الثاني من الاتفاقيات معروفة جيداً للجميع».

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