موسكو: نتواصل مع واشنطن بشأن «نيو ستارت»

موسكو (وكالات)

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس، إن روسيا والولايات المتحدة «لا تزالان على اتصال» بشأن معاهدة «نيو ستارت» للأسلحة النووية على الرغم من تعليق موسكو مشاركتها في الاتفاق. وأضاف ريابكوف أنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين البلدين، معتبراً أن «فرصة استئناف العمل بالمعاهدة قد تظهر عندما تُعيد أميركا النظر في مسارها التصعيدي تجاه روسيا».

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير الماضي، تعليق العمل بالمعاهدة، التي تعد آخر معاهدة قائمة بين البلدين للحد من التسلح النووي، وصادق البرلمان الروسي بغرفتيه على تعليق مشاركة روسيا في اليوم التالي.

رغم ذلك، أعلنت موسكو استمرارها في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب المعاهدة الموقعة عام 2010، والتي تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.