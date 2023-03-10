السبت 11 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

موسكو: نتواصل مع واشنطن بشأن «نيو ستارت»

موسكو: نتواصل مع واشنطن بشأن «نيو ستارت»
11 مارس 2023 00:58

موسكو (وكالات)

أخبار ذات صلة
أوكرانيا تؤكد صمود دفاعات باخموت
كييف: نؤيد تمديد «اتفاق الحبوب» لأجل غير مسمى

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس، إن روسيا والولايات المتحدة «لا تزالان على اتصال» بشأن معاهدة «نيو ستارت» للأسلحة النووية على الرغم من تعليق موسكو مشاركتها في الاتفاق. وأضاف ريابكوف أنه ليس لديه توقعات بإحراز تقدم كبير من الاتصال بين البلدين، معتبراً أن «فرصة استئناف العمل بالمعاهدة قد تظهر عندما تُعيد أميركا النظر في مسارها التصعيدي تجاه روسيا».
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير الماضي، تعليق العمل بالمعاهدة، التي تعد آخر معاهدة قائمة بين البلدين للحد من التسلح النووي، وصادق البرلمان الروسي بغرفتيه على تعليق مشاركة روسيا في اليوم التالي.
رغم ذلك، أعلنت موسكو استمرارها في احترام القيود المفروضة على مستويات ترسانتها النووية بموجب المعاهدة الموقعة عام 2010، والتي تحدد عدد الرؤوس الحربية النووية الاستراتيجية التي يمكن لكل جانب نشرها.

سيرجي ريابكوف
روسيا
روسيا وأميركا
أميركا
نيو ستارت
آخر الأخبار
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
الاقتصادي
رويال لاونج للعقارات تهنئ المرأة الإماراتية بيوم المرأة العالمي
7 مارس 2023
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
الرياضي
ليفربول يحصد ثمار ما بعد «حقبة ماني»
اليوم 01:30
ميسي.. الموقف الأخير!
الرياضي
ميسي.. الموقف الأخير!
اليوم 01:04
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
الرياضي
طعن مورينيو مرفوض مرفوض
اليوم 01:00
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
عربي ودولي
الإمارات ترحب باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©