وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يناقشون قضايا الهجرة

بروكسل (وكالات)

بحث وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي أمس، مستقبل سياسة التأشيرات ومنطقة «شنغن» وسياسة الهجرة. وقال الاتحاد في بيان إن الوزراء ناقشوا في بروكسل الجوانب الداخلية والخارجية لسياسة الهجرة وتبادلوا وجهات النظر حول مستقبل سياسة التأشيرات وكيفية جعلها أكثر استراتيجية واستدامة.

وأضاف البيان أن الوزراء دعوا المفوضية الأوروبية إلى التقدم في الأشهر المقبلة باقتراح تشريعي لتعديل آلية تعليق التأشيرة لجعلها أكثر كفاءة.

وأشار إلى أن الوزراء أحيطوا علماً ببدء تشغيل نظام معلومات «شنغن» والذي بدأ العمل به في 7 مارس الجاري.